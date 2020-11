Ubåt kutta trosse til oppdrettsanlegg i Troms

innenriks

Den førebelse vurderinga tilseier at det ikkje er skadar på ubåten eller mannskapet om bord.

– Då dette skjedde, melde ubåten straks ifrå, og vi tok kontakt med oppdrettseigar, seier talsperson Ivar Moen til avisa.

Han seier oppdrettsanlegget har fleire fortøyingar og at skadane i første omgang ser ut til å vere mindre, men at dei vil skaffe seg full oversikt torsdag.

Anlegget ligg ved Andørja i Ibestad kommune, og eigaren Kleiva Fiskefarm opplyser at situasjonen er under kontroll og at skaden blir retta opp.

Forsvaret vil ikkje seie noko om årsaka til samanstøyten.

– Det viktigaste har at ingen har komme til skade, seier Moen.

