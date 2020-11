125 nye smitta i Bergen – høgaste dagstal gjennom pandemien

innenriks

– For tredje gong denne månaden melder vi i dag om det høgaste talet påviste nysmitta på eit døgn i Bergen. Det seier noko om alvoret vi no står i og behovet for strenge lokale tiltak, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i ei pressemelding.

Talet på smitta siste døgn er 47 fleire enn dagen før. Snittet den siste veka er 77 smitta per dag.

Valhammer forventar å kunne sjå ein effekt av dei lokale smitteverntiltaka som er innførte, i byrjinga av neste veke. Trass i rekordnoteringa fredag, er han optimist.

Positiv Valhammer

– Eg er forsiktig optimist, for mobiliteten blant innbyggjarane i byen har gått ned, og både bergensarar og strilar møtest no sjeldnare fysisk. Det er nokre tøffe veker vi i er inne i, men dessverre strengt nødvendig i den situasjonen vi byen og regionen står i, seier han.

Blant dei 125 smittetilfella som er registrerte det siste døgnet i Bergen, er dei fleste smitta i alderen 2 til 84 år. Tolv personar har ukjend smitteveg, og berre to tilfelle er importsmitte.

Totalt er det no elleve bebuarar på sjukeheim og totalt 31 sjukeheimstilsette som er smitta i Bergen.

Auka testing

Testinga i Noregs nest største by har vore rekordhøg denne veka. På dei fire første dagane denne veka tok 7.066 personar ein koronatest.

Fredag opna òg kommunen ein ny teststasjon på Festplassen midt i Bergen sentrum.

– Innbyggjarane her i byen er flinke til å teste seg, og det bidreg til at vi oppdagar fleire smitta og får avgrensa smittespreiinga, seier helsebyråd Beate Husa (KrF).