48 nye koronasmitta i Drammen

38 av dei 48 nye tilfella er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, medan smittevegen er ukjend for ni. Ein person har fått påvist smitte etter å ha vore i utlandet, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

Det siste døgnet er det påvist smitte både i barnehage, barneskule, ungdomsskule, vidaregåande skule og ved helseinstitusjonar.

Så langt har 1.041 personar i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

– Gjennom fire månader før sommaren hadde vi 206 tilfelle. No har vi langt over 500 berre dei to siste vekene, og vi er den kommunen i landet som er hardast ramma for tida sett i forhold til folketalet, seier ordførar Monica Myrvold Berg.

19 personar i Drammen er døde etter å ha fått påvist koronasmitte.

