Advokat vil ha gjenopning av Varhaug-drapet

innenriks

Saka har vorte avvist av Høgsterett to gonger.

Statsadvokat Nina Grande, som var aktor i saka, seier til Stavanger Aftenblad at ho ikkje har fått gjenopptakingskravet.

– Skal eit krav om gjenopning føre fram, må det komme fram opplysningar om nye omstende eller eit nytt bevis, seier Grande.

20-åringen, som var 17 år då drapet skjedde, har tilstått drapet, men meiner han var psykotisk og dermed strafferettsleg utilrekneleg, då det skjedde. I behandlinga av psykosespørsmålet meiner Klomsæt at det er gjort fleire feil.

Dei to sakkunnige i rettssaka kom til at gjerningspersonen hadde psykotiske trekk på gjerningstidspunktet, men at desse kom av sjølvpåført rus. Psykose grunna sjølvpåført rus er ikkje straffefriande.

– Det verkar bevismessig uklart korleis domstolane kan leggje til grunn at ein eventuell psykose var rusutløyst og ikkje samanfallande med psykosen som seinare blir påvist hos klienten min som del av ein schizofrenidiagnose, seier Klomsæt.

Bistandsadvokaten til dei etterlatne ,Harald Øglænd, seier at ei gjenopptaking vil vere ei ytterlegare belastning for klientane hans.

(©NPK)