Ap opnar for å nedskalere nytt regjeringskvartal

Det nye regjeringskvartalet kan få ein prislapp på enorme 36,5 milliardar kroner og både Sp, SV og Frp har reagert på kostnadene. No opnar òg Ap for å vurdere nærare føresetnadene som ligg til grunn for prosjektet, skriv VG.

Aps nye syn kjem fram av komitémerknadene til partiet til behandlinga av statsbudsjettet neste år, som avisa har fått tilgang til:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader. Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriv representantane til partiet i Stortingets kommunalkomité.

Dei to mest førande premissane for prosjektet til no har nettopp vore dei strenge tryggingskrava og vilkåret om at alle departementa skal samlokaliserast.

– Vi ber om ei vurdering av tryggingskrava som er stilte. Vi har i dag ingen føresetnad for å seie noko om det skal vere sånn eller sånn på tryggleik. Derfor er merknadene formulerte som dei er, seier Aps kommunalpolitiske talsperson, stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås.

Han peikar på at kostnadene tidlegare har vore anslått til 15–20 milliardar kroner.

– Plutseleg ser vi no at den summen kan doble seg. Då er det rett, riktig og rimeleg at vi får disse opplysningane frå regjeringa, seier han.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har det politiske ansvaret for nytt regjeringskvartal og seier han er svært overraska over dei nye signala frå Ap.

