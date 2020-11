Atomopprydding kan koste 21 milliardar kroner

innenriks

Jobben kan ta så mykje som 50–60 år, ifølgje regjeringa, som fredag la fram ei eiga stortingsmeldinga om oppryddinga ved reaktorane og korleis arbeidet skal organiserast.

Det må byggjast nye anlegg, deponi og lager for atomavfallet, og ein del av det brukte brenselet frå atomreaktorane må kanskje behandlast i utlandet før det kan deponerast, heiter det.

Det blir understreka at fleire sentrale tema framleis er under utgreiing, men regjeringa opplyser at dei årlege løyvingane til arbeidet vil vekse raskt og at det er behov for ein strategi for arbeidet.

(©NPK)