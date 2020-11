BI utset eksamen i matte

innenriks

Skuleleiinga hadde først vedteke å avlyse eksamenar i fire av dei sju matematikk-emna, men det skapte reaksjonar. Løysinga er at eksamenane er utsette, dei fleste av dei til januar, melder Khrono.

Khrono melde tidlegare fredag at eksamen var avlyst, men BI opplyser at dei har endra på avgjerda og at eksamen likevel blir gjennomført.

Fleire av eksamenane kan bli gjort munnleg, anten på skulen eller heimanfrå. I eitt av emna blir det gjennomført munnleg heimeeksamen i desember.

Dersom det ikkje blir mogleg med eksamen på skulen i januar, blir det skriftleg heimeeksamen i fleire av faga. Då får studentane berre vurderinga bestått eller ikkje bestått, i staden for bokstavkarakterar.

Leiinga ved skulen har vore skeptisk til skriftleg heimeeksamen, fordi dei fryktar juks.

– Det er ikkje til å stikke under ein stol at det ved enkelte eksamensformer vil vere enkelt å bruke ulovlege hjelpemiddel dersom ein sit framfor PC-skjermen heime, kontra viss ein er fysisk til stades på skulen, seier prorektor Bendik Meling Samuelsen til Khrono.

