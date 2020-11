Folk køyrer oftare bil under koronautbrotet

innenriks

I undersøkinga som er gjennomført av YouGov for forsikringsselskapet Tryg i oktober, svarer 34 prosent at dei køyrer bil oftare enn før.

– Mange føretrekkjer å køyre bil no for å unngå smittefaren ved kollektivtransport, noko òg styresmaktene oppmodar til. Men tala sprikjer veldig mellom by og land, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg.

I storbyene er delen over 40 prosent, i Oslo heile 50 prosent, medan det i meir grisgrendte strøk er nede i under 20 prosent. I Troms og Finnmark svarer berre 13 prosent at dei køyrer oftare enn før.

