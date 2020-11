Høie: Må vere førebudd på koronatiltak gjennom jula

innenriks

– Då vi la fram dei første nasjonale innstrammingane la vi veldig vekt på at vi ønskte desse skulle ha ein slik effekt at jula skulle bli mest mogleg normal. Då vi la fram den andre gruppa av nasjonale innstrammingar sa vi òg at det var med ønske om at jula skulle bli meir normal, sa han på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

– Men utviklinga no har gått i så negativ retning som gjer at vi må vere førebudde på at det kan vere tiltak gjennom jula òg. Det er viktig at vi ikkje slepper opp for tidleg så vi mistar kontrollen, sa han vidare.

(©NPK)