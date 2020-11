Ingen streik i hotell- og restaurantbransjen

innenriks

Medlemmene i Fellesforbundet har i ei uravstemming sagt ja til tariffoppgjeret for denne bransjen.

Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet gjekk til det uvanlege skrittet å ikkje gi medlemmene noka tilråding om å stemme ja eller nei til resultatet, skriv Fri Fagbevegelse. Dei var tydelege på at resultatet var langt unna dei opphavlege krava deira, men minte om at næringa står midt oppi koronakrisa.

Sjukepengar

63 prosent av dei som deltok i avstemminga, godtok resultatet, medan drygt 30 prosent stemde nei. Oppgjeret inneber mellom anna at det generelle lønnstillegget blir på 50 øre i timen, og minstelønna aukar med 1,72 kroner. Dessutan vann forbundet fram med kravet om at tilsette skal likebehandlast når arbeidsgivar gir forskot på sjukepengar, slik at ein ikkje treng å vente på at Nav skal betale ut pengane.

Åtte oppgjer

Men arbeidstakarorganisasjonen nådde ikkje fram med kravet om å rydde opp i bruken av ekstravakter.

Fellesforbundet har òg hatt uravstemming om åtte andre tariffoppgjer, og alle vart godkjende. Det gjeld avtalane for sandtak- og steinindustrien, papp- og papirindustrien, jordbruks- og gartnerinæringa, gods, trykkjeri og grafiske bedrifter.

Avtalen for boda i matleveringstenesta Foodora vart godkjend med høvesvis knapt fleirtal. Denne tariffavtalen kom første gong på plass i fjor.

(©NPK)