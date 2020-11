Lånegarantiordninga blir forlengd til sommaren

innenriks

Ordninga inneber at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor ei akutt likviditetskrise som følgje av koronapandemien.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) seier i ei pressemelding at ordninga sidan mars har gitt mange bedrifter tilgang på likviditet, og at ho har bidrege til å sikre arbeidsplassar.

– Behovet for ordninga er der framleis, ikkje minst på grunn av utviklinga dei siste vekene. Dette er eit viktig tiltak for å sikre at lånetilbudet til norsk næringsliv blir halde oppe i tida framover. No opnar vi òg for at både nye og gamle lån under ordninga kan ha ei løpetid på inntil seks år, seier han.

Ifølgje tal frå GIEK er det gitt ut over 3.700 lån gjennom ordninga, og samla har bankane lånt ut 10,9 milliardar kroner.

Endringane i ordninga er godkjende av EFTAs overvakingsorgan Esa.

(©NPK)