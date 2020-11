Listhaug seier budsjettforhandlingane har fått opp tempoet

innenriks

– La oss kalle det eit katteskritt no, spøkte Listhaug på veg ut av eit kort budsjettmøte fredag.

Ho understrekar at ho framleis meiner forhandlingane går for sakte, men seier det no går i riktig retning.

Framstegspartiet forhandlar med regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre parallelt om statsbudsjettet og den nye økonomiske krisepakken som regjeringa la fram tysdag.

Frp-leiar Siv Jensen har trua med at partiet heller vil gå til Ap og Sp for å forhandle om krisepakken dersom dei ikkje raskt kjem til semje med regjeringspartia.

Håpar på semje i helga

Listhaug, som forhandlar på vegner av Frp, seier ho har ein ambisjon om at partane skal komme til semje om krisepakken gjennom helga.

– Det hastar, for mange bedrifter er bekymra for framtida og lurer på kva dei har å rette seg etter frå Stortinget, seier ho til NTB.

Regjeringa la tysdag fram nye krisepakkar på til saman 17,7 milliardar kroner for å hjelpe norsk næringsliv og kommunane gjennom koronakrisa. Frp meiner det ikkje er nok.

Betre kompensasjon

Listhaug seier Frps viktigaste krav er å styrkje den generelle kompensasjonsordninga, og dessutan å sikre betre ordningar for luftfarten.

Partiet krev mellom anna at kompensasjonsnivået i den generelle kompensasjonsordninga blir auka til 80 prosent frå regjeringsforslaget på 60 til 70 prosent. Dei krev òg at ordninga med låg moms blir vidareført, og at flypassasjeravgifta blir fjerna.

Å kompensere minimumsbemanning (uunngåelege lønnskostnader) i bedrifter som må stengje heilt eller delvis, og dessutan grep for å betre permitteringsordninga, er mellom anna krav.

Møtest i ettermiddag

Høgres forhandlar Mudassar Kapur, som leiar forhandlingane for regjeringspartia, er samd i at framdrifta er større.

– I går var det ein del kvalitetssikring, og det skulle komme svar på nokre spørsmål. Det er heilt naturleg at etter kvart som ein kjem meir ut i arbeidet og får meir kvalitetssikring og svar, så blir det òg progresjon, men det har jo vore progresjon heile veka, seier han.

Budsjettpartane skal møtast til eit nytt møte fredag ettermiddag, men eit tidspunkt er førebels ikkje sett.

