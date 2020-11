Mæland vil ha nye reglar for å handtere korona i fengsla

innenriks

– I eit fengsel bur og arbeider mange under same tak, og mange innsette har helsemessige utfordringar. Vi må gi kriminalomsorga dei verktøya ho treng for å kunne avgrense smittespreiing og handtere dei utfordringane som pandemien gir, seier Mæland i ei pressemelding.

I tillegg til å nekte innsette besøk, foreslår regjeringa at innsette med koronasymptom, eller som er i isolasjon eller karantene, skal kunne stengjast ute frå fellesskap med andre innsette.

Vidare foreslår regjeringa at kriminalomsorga kan bestemme at ein domfelt for ein periode skal gjennomføre straffa si utanfor fengsel, i hovudsak med fotlenke, at kriminalomsorga kan nekte permisjon eller frigang dersom dette blir anteke å medføre smittefare.

