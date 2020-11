innenriks

Sjukehuset vil halde fram med å ta imot pasientar som vanleg, men nokre av dei kan bli sende vidare til Haukeland i Bergen viss det blir stor pågang.

Seksjonsleiar Kari Marie Tjelmeland presiserer at sjukehuset er ope og at Helse Fonna har fleire ambulansar i beredskap viss det skulle bli behov for det.

Pasientar som allereie er innlagde, blir ikkje flytta.

