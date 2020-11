Ropstad kritiserer kommunane for strenge koronatiltak – innkallar til møte

innenriks

Det blir framleis innført tiltak som går lenger enn det smittesituasjonen og dei nasjonale råda tilseier. Nokre kommunar vel å stengje barnehagar og skular som eit førebyggjande tiltak.

– Vi ser òg at det blir fanga opp fleire omfattande saker i psykisk helsevern. Alt dette er bekymringsfullt, sa han.

Som ei oppfølging vil Ropstad kontakte dei aktuelle kommunane for å slå fast at tenestene til barn og unge ikkje skal svekkjast. Han understrekar at helsepersonell ikkje må flyttast vekk frå tenestene som er meinte for barn og unge, og nedstenging ikkje skal brukast som eit førebyggjande tiltak.

– Eg vil òg innkalle fylkesmennene for å få ein statusrapport på tenestene til barn og unge. I dette møtet vil seks statsrådar delta. Vi vil sikre at barn og unge får dei tenestene dei har krav på, sa statsråden.

(©NPK)