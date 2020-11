Statsministeren med peikefinger til ungdommen

innenriks

På pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag gav statsministeren uttrykk for at ho var bekymra for at smitteauken dei siste vekene har vore stor i aldersgruppa 13 til 19 år.

– Også de må ha minst mogleg kontakt med andre, halde god avstand til dei de er saman med, vaske hendene godt og vere heime når de er sjuke, sa Solberg til ungdommen.

Statsministeren trur det å halde avstand er spesielt vanskeleg for ungdom.

– Kvar og ein av oss som har ungdommar, ser at dei sit gjerne oppå kvarandre, sa ho.

Statsministeren påpeikar at dei eldste tenåringane i alderen 16–19 år, på same måte som vaksne, kan ha underliggjande sjukdommar og bli sjuke av koronaviruset.

– Sjølv om vi prioriterer ungdom, så dei får gå på skule og fritidsaktivitetar og vere saman, så må dei prøve å praktisere avstand, bad ho.

Ho ber ungdommen følgje smittevernreglane i solidaritet med eldre og sårbare grupper.

– Så slepp vi å ha like strenge tiltak gjennom heile desember og kan feire jul saman med dei vi er glade i, sa ho.

(©NPK)