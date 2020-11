Statsministeren opplever samarbeidet med innvandrargruppene som godt

innenriks

– Vi veit at det er ei utfordring å nå ut til alle innvandrargrupper med korrekt informasjon. Dette er grupper som følgjer mindre med på norske nyheitssendingar. Derfor har det vore viktig for oss å samarbeide med dei som er tett på for å spreie informasjon, sa statsministeren på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

– Eg opplever no at vi har eit godt samarbeid med innvandrargrupper over heile landet. Helsetenestene er òg flinke til å bruke helsepersonell med innvandrarbakgrunn for å komme godt ut med informasjon, sa ho vidare.

Delen utenlandskfødte av dei koronasmitta i veke 45, var 37 prosent, ifølgje Folkehelseinstituttets vekerapport. Talet på inneliggende med covid-19 fødd utanfor Noreg var 54 prosent.

Solberg oppmoda òg folk til ikkje å henge ut enkeltgrupper og skulde dei for å spreie smitte i samfunnet.

– Det er altså ikkje greitt. Vi skal ta vare på kvarandre, ikkje hetse kvarandre.

