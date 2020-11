Utval skal foreslå nytt regelverk for utlevering og arrestordre

innenriks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) meiner at eit meir effektivt regelverk vil bidra til å sørgje for at alvorleg kriminalitet får konsekvensar.

– Noreg skal ikkje vere ei frihamn for personar som står bak alvorleg kriminalitet. Utvalet skal sjå på dagens regelverk og foreslå reglar som skal sikre at personar ikkje unndreg seg straff, seier ho i ei pressemelding.

Arrestordrelova gir reglar for overleveringar til dei nordiske landa og til medlemslanda i EU, medan utleveringslova gir reglar for utleveringar til alle andre land. Utvalet skal vurdere om desse skal samlast i éi felles lov.

Utvalet skal leiast av spesialrådgivar Janne Kristiansen. Andre medlemmer i utvalet er høgsterettsdommar Erik Møse, lagdommar Vidar Stensland, politimeister Ellen Katrine Hætta, førstestatsadvokatane Anne Grøstad og Hilde Stoltenberg, advokat Tor Haug og dagdirektør Liv Christina Houck Egseth.

Utvalet skal levere utgreiinga si innan 1. juli 2022.

