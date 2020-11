Ropstad: Vanskeleg å få gjort om kyrkjebenkvedtak

innenriks

– Eg skulle veldig gjerne ha ønskt at vi kunne ha fleire i kyrkjeromma. Samtidig er smittesituasjonen veldig alvorleg, og faglege styresmakter har vore tydelege på at når det gjeld fastmonterte sete, så må ein ha den same definisjonen over alt.

– Det handlar om at eit sete er eit sete uansett i kva setting det er. Vi må få ned aktiviteten generelt i samfunnet, seier Ropstad til NTB.

Harnisk

Førre veke fastslo regjeringa at ein kyrkjebenk ikkje kan reknast som eit fastmontert sete. Det inneber at maks 50 personar kan delta på ei gudsteneste eller eit arrangement.

Både kyrkjer og konsertarrangørar er i harnisk over vedtaket, som betyr store problem med både å halde dei tradisjonelle julegudstenestene og for konsertarrangørar som har planlagt julekonsertar med 200 publikummarar samtidig.

Torsdag sende 23 arrangørar eit brev til kulturminister Abid Raja (V) der dei påpeika at han for få veker sidan sa at stimuleringsordninga ville berge julekonsertane i år.

– Dette gav oss mot. Så kom beskjeden om at faste plassar ikkje var nok, det måtte vere fastmonterte sete. Og til vår store forundring vart ikkje kyrkjebenker rekna til den kategorien. Dermed kan berre 50 personar komme på julekonsertar i kyrkjene. Sidan kyrkjer er ein hovudarena for desse konsertane, slår dette beina under økonomien for turneane, heiter det i brevet.

Vurderer støtte

Ropstad, som er både barne-, familie- og livsynssminister, har likevel håp om at julegudstenestene delvis skal kunne bergast, ikkje minst fordi smittetala no ser ut til å flate ut. I tillegg vurderer regjeringa no ei støtteordning for kyrkjer som aukar talet på gudstenester for å kunne gi eit tilbod til fleire.

– Det er noko vi ser på no, om vi kan bidra med økonomisk støtte til dette, seier Ropstad, som torsdag hadde møte med ulike trussamfunn om korleis ein kan leggje ting betre til rette. Likevel vil han ikkje vil røpe nokon detaljar førebels.

Uansett vil årets julegudstenester ikkje bli haldne som vanleg, med fulle kyrkjebenker og tett av folk langs veggene.

– Men eg har tru på og håpar at det skal vere mogleg å opne opp for fleire. Men samtidig må vi ta dei helsefaglege råda på alvor, og når det kjem så tydelege råd, er det veldig vanskeleg å gå vekk frå dei, seier Ropstad.

(©NPK)