Bakke-Jensen vil ikkje kommentere dansk spionasjeavsløring

– Eg vil ikkje kommentere saka medan den er under gransking. Eg kan heller ikkje kommentere saker som baserer seg på anonyme kjelder og som gjeld forhold i andre land. Eg legg til grunn at påstandane inngår i granskinga som skal gjennomførast av ein særleg undersøkingskommisjon i Danmark, seier Bakke-Jensen i ein skriftleg kommentar til NTB.

– På generelt grunnlag kan eg seie at det er viktig at etterretningsverksemd blir utøvd innanfor klare rammer, og at det finst nasjonal kontroll, legg han til.

Danmarks Radio (DR) melde søndag at den amerikanske etterretningstenesta NSA ifølgje anonyme kjelder skal ha spionert mot Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og Noreg.

