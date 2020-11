Høgre fryktar pensjonistane kan tape meir med Frp og SVs pensjonsforlik

innenriks

Framstegspartiet og SV tok førre veke dei andre partia på senga då dei annonserte at dei i løyndom hadde funne saman på tvers av dei politiske blokkene for å endre dagens pensjonsordning.

Resten av venstresida varsla same dag støtte til forliket, men Frp-leiar Siv Jensen seier ho håpa også regjeringspartia vil slutte opp om endringane for å få eit mest mogleg varig forlik.

– Kan føre gale av stad

I Høgre er likevel skepsisen stor til endringane som blir foreslåtte.

– Det er urovekkjande at ein i ei så langsiktig reform som pensjonsreforma vil reforhandle éin av berebjelkane utan å sjå heile reforma i samanheng. Eg er redd dette kan føre gale av stad, seier Heidi Nordby Lunde, arbeids- og sosialpolitisk talsperson for Høgre til NTB.

SV og Frp ønskjer å gå bort frå dagens utrekningsmodell der pensjonane blir underregulerte med 0,75 prosent av lønnsveksten til arbeidstakarar, og heller la pensjonane blir berekna ut frå eit gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Lunde seier dagens utrekningsnøkkel vart innført av Stoltenberg-regjeringa, og at den vart vald fordi ein meinte den ville vere meir føreseieleg på sikt.

Frå nedside til nedside

Ho peikar på at med dagens ordning så følgjer pensjonane den gjennomsnittlege lønnsutviklinga i Noreg. I gode år, får pensjonistane meir, i dårlege år, får dei mindre. Etter oljekrisa i 2015 har det ført til fleire år med negativ kjøpekraft for pensjonistane.

– Eg kan forstå frustrasjonen. Men viss ein vel modellen SV og Frp går for, så vil det framleis bli ei form for underregulering, men pensjonistane vil få dårlegare oppgjer i andre år enn i dag, nemleg dei åra oppgjera blir bra, seier Lunde.

Lunde seier ho fryktar at pensjonistane no har teke fleire år med nedsida av den eine modellen utan å få oppsida av den, før dei byter modell og dermed kan oppleve nedsida av den.

– Vi trur faktisk pensjonistane kan tape meir på sikt viss vi gjer endringar no, seier ho.

Kritisk til forhandlingsrett

Høgre er òg svært skeptisk til forslaget om å gi pensjonistorganisasjonane forhandlingsrett og gi Pensjonistforbundet rett til å sitje i Det tekniske berekningsutvalet (TBU) som bereknar talgrunnlaget partane bruker i lønnsforhandlingane.

Også fleire av arbeidslivsorganisasjonane er skeptiske til å la pensjonistane forhandle. Både YS-leiar Erik Kollerud og Unio-leiar Ragnhild Lied seier til NRK at dei er redde for at det er dei som er i jobb i dag som må betale for aukande pensjon til dagens pensjonistar.

Heidi Nordby Lunde peikar på at generasjonskontrakten som vart inngått i pensjonsreforma, var at pensjonistane fekk underregulert sine pensjonar mot at barna og barnebarna må stå mange år lenger i arbeid for å få det same i pensjon som dagens pensjonistar.

– Frp og Sv vil bryte generasjonskontrakten, og det er i så fall barna og barnebarnet våre som vil betale rekninga, seier ho.

Vil vente på kommisjon

Ho meiner partia bør vente med å gjere endringar til den regjeringsoppnemnde pensjonskommisjonen kjem med innstillinga si i 2022.

– Men vi aksepterer at vi har eit mogleg fleirtal mot oss, og vil setje oss ned og snakke for å sjå korleis vi kan ramme inn dette her best mogleg, seier Lunde.

Også KrFs arbeids- og sosialpolitisk talsperson Torill Selsvold Nyborg seier KrF ønskjer å vente på pensjonskommisjonen innstilling før dei inngår eit nytt forlik.

Venstres parlamentariske leiar Terje Breivik skriv i ein SMS at Venstre «sjølvsagt takkar ja» til invitasjonen.

– Å snakke saman på tvers av partia om noko så viktig som pensjon helsar vi velkommen. Derfor støttar vi pensjonsforliket og er opptekne av å ha eit pensjonssystem som er både rettferdig og berekraftig med størst mogleg semje bak, seier han.

(©NPK)