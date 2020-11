Johansen: Vi er alle like skuldige eller uskuldige i at smitten spreier seg

innenriks

– Som eg har sagt mange gonger: Vi er alle like skuldige eller uskuldige i at smitten spreier seg, sa Johansen på ein pressekonferanse måndag.

– Gjennom pandemien har mange grupper fått peikefingeren retta mot seg. Folk har vore irriterte på at andre ikkje tek smittevernet nok på alvor, dei som går for tett, sit for tett, reiser for mykje, handhelsar eller klemmer. Eg er veldig klar på at alle har eit personleg ansvar for å bidra til å bremse smittespreiinga. Men det blir meiningslaust å gi enkeltgrupper i Noreg skulda for at viruset har spreidd seg i heile verda frå ein marknad i Wuhan, sa han.

(©NPK)