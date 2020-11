Kraftig hopp i talet på gjeldsordningar

innenriks

Tal frå Barne- og likestillingsdepartementet viser at talet på gjeldsordningar gjorde eit kraftig hopp førre månad. Medan det vart opna 150 gjeldsordningar i januar, vart det opna 306 i oktober i år, rapporterer Adresseavisen.

Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank i Trondheim, seier det er feil at gjeldsproblem berre rammar nokre få.

– Over halvparten av oss har hatt forbruksgjeld der vi betaler renter, seier Reite som seier det har vorte for lett å låne pengar.

– Ingen har godt av å kunne låne hundretusen på minutt, og det er ikkje rart at ein slik tilgang gjer at enkelte trår feil og prøver å låne seg ut av problema når rekningane på gammal gjeld forfell, seier Reite.

Han meiner ein lang periode med marknadsføring av lett tilgjengelege pengar har gjort det for enkelt å ty til lån når problem tårnar seg opp.

– Skamma mange føler knytt til økonomiske problem, og det at andre er raske til å skulde på at dei som låner for mykje har skulda sjølv, er nok med på å gjere at gjeldsproblema veks seg større, seier han.

