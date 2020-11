Ny krisepakke: Flypassasjeravgift blir skrota og bedrifter får meir støtte

innenriks

Frp og regjeringspartia har sete i forhandlingar den siste veka, og kom måndag til semje. Totalt er den nye krisepakken på 22,1 milliardar kroner.

– No er Noreg i ei krise. Vi må sikre arbeidsplassar og vi må sikre òg at folk har ein jobb å gå til når denne krisa er over, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug, som har leidd forhandlingane for partiet.

Auka koronakompensasjon

Krisepakken, som no har fleirtal i Stortinget, har mellom anna vorte «oppgradert» på desse punkta:

* Bedrifter med stor omsetningssvikt får auka koronakompensasjonen. For november og desember blir dekninga på 85 prosent, mot 70 prosent som regjeringa foreslo. Deretter vil ho vere på 80 prosent i januar og februar. For september og oktober blir kompensasjonen sett til 70 prosent, mot 60 som regjeringa foreslo.

* Makstaket for utbetalingar blir òg heva frå 50 til 80 millionar kroner.

* Flypassasjeravgifta blir fjerna ut 2021. I tillegg skal regjeringa vurdere ei eiga kompensasjonsordning for luftfarten.

Lågmoms blir halde oppe i første halvår

* Den låge satsen på den såkalla lågmomsen på 6 prosent blir halde oppe i første halvår. Dette gjeld mellom anna kultur, reiseliv og transport.

* 400 millionar kroner for å hjelpe mot einsemd for eldre.

Avtalen inneber òg at ein på nyåret skal vurdere å vidareføre kompensasjonsordninga for dei kriseramma bedriftene dersom det er behov for det.

– Vi ønskjer at regjeringa skal vere i forkant, ikkje på etterskot slik dei har vore til no, seier Listhaug.

Statsbudsjettet står att

No som det er semje om krisepakken, skal Frp og regjeringspartia for alvor i gang med å forhandle om statsbudsjettet.

– Denne pakken er ein liten del av statsbudsjettet for 2021. Det ventar no tøffe forhandlingar for å komme til semje om resten, seier Listhaug.

