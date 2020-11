innenriks

– Frp har verken teke til orde for eller fått gjennomslag for eit einaste tiltak som verkeleg bøter på situasjonen for dei arbeidsledige, seier Raudt-leiaren.

– No har høgresida brukt over dobbelt så lang tid på forhandlingane om denne krisepakka som det Stortinget brukte i mars då vi sikra krisetiltak for arbeidsledige. Mange som har mista jobben, vil føle seg snytt, med god grunn, legg han til.

