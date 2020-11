SV vil ha grøne investeringar og skattelette til folk flest

innenriks

Det nye skatteopplegget vil gi skattelette til alle som tener under 618.000 kroner, eller tre av fire skattytarar. Men dei som tener mykje, må belage seg på å betale langt meir til statskassa.

Det kom fram då SV presenterte det alternative statsbudsjettet sitt måndag.

SV-leiar Audun Lysbakken meiner budsjettet er ei god blanding av raudt og grønt – å kjempe mot forskjell og møte klimakrisa.

– Den store mangelen i norsk politikk i dag er at ingen har ein plan for korleis ein skal møte klimamåla og samtidig halde folk i jobb, understrekar han.

– Ei omlegging av samfunnet for å møte klimakrisa skal komme fleirtalet til gode, seier Lysbakken.

Grønt fond og auka CO2-avgift

SV vil mellom anna setje av 20 milliardar kroner til eit grønt, statleg investeringsselskap som skal investere i mellom anna flytande havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, batteriproduksjon, hydrogen og grøn skipsfart. Dette skal kombinerast med ein grøn statleg investeringsbank.

– Vi må møte klimakrisa med ein politikk som faktisk kan gjere oss i stand til å nå klimamåla i 2030, og som samtidig kan skape nye industriarbeidsplassar, seier Lysbakken.

Satsinga skal delvis finansierast med kutt i tilskota til olje- og petroleumssektoren på 27 milliardar kroner.

SV vil òg auke CO2-avgifta med 50 prosent og vegbruksavgifta på bensin og diesel med høvesvis 50 og 75 øre. Derimot skal det bli enklare for folk å velje elbil ved å byggje ut ladestasjonar over heile landet.

– Avgiftene må opp for at utsleppa skal ned, slår Lysbakken fast. Med SVs linje kan utsleppa kuttast med over 60 prosent innan 2030, hevdar han.

Men partiet vil kombinere heile auken av CO2-avgifta med ein «folkebonus», i form av eit skattefrådrag til alle med inntekter under 500.000.

– Meiningslaus skattedebatt

Lysbakken meiner òg dagens skattedebatt er meiningslaus.

– Det viktigaste for vanlege folk er ikkje det samla skattenivået, men fordelinga, seier han.

SV meiner det er fullt mogleg å senke skatten for det store fleirtalet og likevel hente inn meir inntekter til staten gjennom ein langt meir progressiv inntektsskatt og høgare formuesskatt. SV vil òg gjeninnføre skatt på arv, auke eigedomsskatten til 0,84 prosent og fjerne aksjerabatten.

Samtidig går partiet inn for å kutte matmomsen med i alt 3,2 milliardar kroner, billegare barnehage og gratis SFO for førsteklassingar, og dessutan eit betydeleg løft i både barnetrygd og minstepensjon. I tillegg vil partiet fase inn gratis tannhelse, i første rekkje for unge og eldre.

– I dag er dei økonomiske forskjellane i Noreg for store, og velferda er utarma etter åtte år med høgrestyre, seier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Meir til kommunane

SV set òg av 7 milliardar kroner meir til kommunane i budsjettet sitt.

– Det handlar mellom anna om å bruke kommunane som ein motor for å halde økonomien i gang, seier Kaski.

I tillegg vil partiet bruke 10 milliardar kroner til inntektssikring under koronakrisa.

– Vi står i ei krise og må sikre aktivitet i økonomien. Vi vil sørgje for meir dagpengar og gjeninnføre feriepengar for dagpengemottakarar, seier Kaski, som også lovar meir satsing på kulturlivet.

– Dette er òg ei næring med veldig mange sysselsette, påpeikar ho.

SV går òg inn for å ta imot 5.000 kvoteflyktningar og 1.000 flyktningar frå Hellas.

(©NPK)