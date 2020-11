Sp vil ha landsdekkjande «gjeng-politi»

innenriks

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum vil ha ei kraftig nasjonal satsing for å stoppe gjengane og foreslår å opprette ei eiga eining som skal følgje dei 24 timar i døgnet året rundt og gjere gjenglivet surt, fortel han til NRK.

– Vi kan ikkje tillate at det blir gjengstrukturar som gjer utryggleiken større og større for folk seier Vedum, som vil setje av 100 millionar kroner årleg og vil at gjengpolitiet skal vere ei eining under Kripos i Oslo.

Leiar i justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap) er positiv og seier at Ap har teke til orde for ei dedikert spesialisteining som jobbar med gjengkriminalitet «i mange år».

Per-Willy Amundsen og Frp vil òg ha gjengpoliti, men justispolitisk talsperson i Høgre, Peter Frølich fryktar meir byråkrati:

– Det viktigaste er at vi klarer å kjempe mot gjengane, og det trur eg vi kan gjere med dagens politistruktur, seier han

