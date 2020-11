Tydeleg auke i talet på omkomne i brannar

innenriks

På same tid i fjor var talet på omkomne i bustadbrannar i Noreg 34 personar. No er talet like høgt som det samla talet omkomne i fjor, på 41 omkomne.

25 av dei omkomne er menn og 16 er kvinner viser statistikken frå Direktoratet for Samfunsikkerhet og beredskap (DSB).

– Det er eldre, pleietrengande, personar med nedsett funksjonsevne og rusavhengige som er mest utsette. 75 prosent av dei som omkjem i brannar, er i desse gruppene, seier Johan Marius Ly i DSB til P4.

Personar over 70 år har fire til fem gonger høgare risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkninga, ifølgje direktoratet.

I 2019 døydde 41 personar i brann, i 2018 39 personar og i 2017 døydde 26 personar i brannar i Noreg.

(©NPK)