Ungdomsskulane i Oslo kan bli raude om kort tid

innenriks

Foreldre i Oslo fekk måndag beskjed om at ungdomsskulane i hovudstaden kan gå til raudt smittevernnivå frå tysdag, skriv Utdanningsnytt. På éin skule blir elevane sende tidlegare heim for at skulen skal få førebudd seg.

Ifølgje nettstaden vil elevane få ny timeplan dersom det går til raudt smittevernnivå.

Raudt nivå inneber mellom anna at barna må delast inn i mindre kohortar og at kontakt mellom dei skal unngåast. Ein skal òg prøve å ha ein meters avstand mellom elevar og tilsette.

Oslo kommune har varsla pressekonferanse om koronasituasjonen med byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) klokka 15 måndag.

NTB har måndag vore i kontakt med foreldre med barn ved fleire ulike ungdomsskular i Oslo. Desse har førebels ikkje fått melding om at det skal innførast raudt nivå, men éin ungdomsskule har sendt melding til foreldra om at dei forventar at skulane skal organiserast ut ifrå raudt nivå innan kort tid.

Foreldra har derfor fått beskjed om at elevane måndag må slutte tidlegare for at skulen skal få tid til å førebu seg på raudt nivå.

VG skriv at dei får opplyst frå fleire ulike hald at byrådet har vurdert om det skal innførast raudt nivå i ungdomsskulen. Helsebyråd Robert Steens pressekontakt Cecilie Dahl viser til pressekonferansen for endeleg svar på om det vil bli innførast raudt nivå på ungdomsskulane

