Utval skal foreslå tiltak for å redusere smitte blant innvandrarar

Melby peikar på at innvandrarar er overrepresenterte i statistikken over smitta og innlagde på sjukehus, og dessutan at mange har store økonomiske problem på grunn av pandemien.

Ho meiner det er ei utfordring å nå ut med informasjon til heile befolkninga.

– Ingen skal føle skam eller skuld dersom dei blir smitta. For nokon kan det vere vanskeleg både å forstå og å etterleve råda frå styresmaktene. Det kan vere mange grunnar til det, til dømes avgrensa norskkunnskapar eller at ein bur trongt, seier Melby i ei pressemelding.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn skal leie gruppa, som elles består av folk frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, UDI, Oslo kommune, Caritas, Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn og Institutt for samfunnsforskning.

