Virke takkar Frp for arbeidet med krisepakke

innenriks

– Vi har vorte lytta til i ei rekkje saker, og det er viktig for medlemmene våre og norsk næringsliv, seier Virkes administrerande direktør.

Han er glad for at Frp har fått auka kompensasjonsordninga slik at verksemdene allereie no kan få dekt inntil 85 prosent av dei faste kostnadene. Han understrekar at det trengst tiltak som varer like lenge som pandemien.

− Vi har tillit til at regjeringspartia og Frp framleis vil svare på behova til næringslivet òg inn i 2021, seier Horneland Kristensen.

