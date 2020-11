Ap angrip Senterpartiet etter forsvarsbrot

innenriks

– Eg forstår ikkje heilt kvifor Senterpartiet ikkje vil arbeide for å skape fleirtal for politikken sin, seier Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt til NTB.

– Det er synd at Sp vel å stille seg på utsida av samtalane og ikkje ta ansvar for å få gjennomslag for saker vi er samde om, legg ho til.

Sp trekte seg tysdag ut av prosessen i Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

– Noreg treng eit sterkare forsvar. Vi kan ikkje sjå at det er mogleg å skape eit fleirtal verken med Høgre eller Frp for eit forsvar som er sterkt nok i våre auge, seier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

Får brei tilslutning

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har ikkje lagt skjul på at dei ønskjer eit breitt forlik om ein ny forsvarsstruktur for åra 2021–2024. Men med Sps exit blir det no opp til Frp og eventuelt Ap å sikre fleirtal for planen.

Forhandlingane heldt fram tysdag. Etter det NTB erfarer, vil hovudtrekka av langtidsplanen få brei tilslutning.

– For Ap er det avgjerande å jobbe for å sikre Forsvarets utvikling med avklart økonomi, seier Huitfeldt.

– Vi har prioritert å finne løysingar for meir personell, helikopter til Hæren på Bardufoss og ei framskunding av innkjøp til Sjøforsvaret for å skape føreseielege vilkår for norsk verftsindustri.

Opposisjonen har fremja fleire forslag som har økonomiske konsekvensar, medan andre ikkje har det. Dei økonomiske følgenea må vere handterlege for statsbudsjettet for 2021, som det no blir forhandla om.

Dette er nokre av kjernepunkta i samtalane:

* Når det gjeld personell, vil det bli ei forsering, slik at styrkjeopptrappinga skjer raskare enn det regjeringa hadde lagt til grunn, etter det NTB forstår.

* Mange parti er opptekne av at Forsvarets behov for helikopter skal dekkjast på ein betre måte enn det som ligg inne i planen no.

* Stortinget vil få ein eigen proposisjon om innkjøp av nye stridsvogner i 2021.

– Overbodspolitikk

Men Navarsete åtvarar sterkt mot å vedta regjeringsplanen for Forsvaret utan eit kraftig løft.

– Når Forsvaret ikkje blir prioritert, blir Noregs innverknad i våre eigne nærområde svekt, og den sikkerheitspolitiske spenninga rundt Noreg kan dermed auke, fryktar ho.

Høgres Hårek Elvenes reagerer sterkt på Sps krav.

– Krava utgjer titals milliardar dei neste åra, seier han til NTB.

– Sp driv overbodspolitikk som ikkje er forankra i økonomiske realitetar. Dette vil ikkje gi betre forsvar, men derimot ein ufinansiert langtidsplan der oppgåver, forsvarsstruktur og finansiering ikkje heng saman.

Langt på overtid

Innstillinga om forsvarsplanen skal leverast tysdag, men kan bli utsett. Huitfeldt la allereie før Sps exit ikkje skjult på at det spøkte for eit breitt og samla fleirtal for planen.

– Eg ser for meg nokre vedtak med breie fleirtal. Eg kan berre seie at Ap vil stemme for det vi er for, og at eg har oppmoda alle partia til å leggje seg innanfor ansvarlege økonomiske rammer, sa Huitfeldt til VG.

Etter det NTB forstår, kan enden på visa bli at opposisjonspartia fremjar sine primærstandpunkter under stortingsbehandlinga, men at dei sørgjer for fleirtal ved sekundært å stemme for ulike delar av regjeringsplanen.

I 2016 sikra regjeringspartia Høgre og Frp fleirtal for langtidsplanen for Forsvaret med Ap, med budsjettstøtte frå KrF og Venstre.

Året etter forhandla Høgre/Frp-regjeringa fram ei semje om landmakta med Ap, KrF og Venstre.