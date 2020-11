Dagbladet Pluss får ikkje pressestøtte

innenriks

Medietilsynet meiner Dagbladet Pluss ikkje oppfyller krava til formål og innhald for støtteordninga. Dei vurderer at hovudtyngda av artiklane er underhaldnings- og privatsfærestoff som ikkje er støtteverdig, og at innhaldet i stor grad er av tidlaus karakter.

– Vi meiner at vi kvalifiserer til å få produksjonstilskot. No skal vi bruke tid på å lese avslaget, seier ansvarleg redaktør i Dagbladet Alexandra Beverfjord til Medier24.

Dagbladet Pluss har klaga inn avslaget frå i fjor, og klaga er framleis til behandling.

