Dagbladet Pluss får nytt nei til mediestøtte

innenriks

Produksjonstilskotet er det største av dei direkte mediestøtteordningane, og i 2020 skal 358 millionar kroner fordelast, opplyser Medietilsynet.

I år har ni aktørar som ikkje allereie er del av ordninga, søkt om tilskot.

– Seks søkjarar får avslag fordi dei ikkje oppfyller kriteria for å få støtte, seier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

– Medietilsynet har vurdert at dei to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordninga. Rana No er ei redaksjonell uavhengig nettavis med base i Mo i Rana, medan Porten.no er ein heildigital, uavhengig regionavis for Indre og Ytre Sogn, skriv Medietilsynet i ei pressemelding.

Medienettstaden Medier24 har òg komme inn i ordninga.

– Slik Medietilsynet vurderer det, oppfyller ikkje Medier24 breiddekravet og innhaldsvilkåra i forskrifta, for publikasjonen dekkjer eit avgrensa saksfelt. Det er likevel lang forvaltningspraksis for at riksdekkjande nisjemedium innanfor politikk og næringsliv har fått støtte, sjølv om dei ikkje fyller breiddekravet. Dette gjeld til dømes avisa Fiskaren. Det er bakgrunnen for at Medier24 får støtte, seier Velsand.

Dagbladet Pluss og Nett.no, som fekk avslag i fjor, får heller ikkje støtte i år.

– Medietilsynet vurderer at hovudtyngda av artiklane til Dagbladet Pluss er underhaldnings- og privatsfærestoff som ikkje er støtteverdig, og at innhaldet i stor grad har ein tidlaus karakter. Dette er bakgrunnen for avslaget, seier Velsand.

