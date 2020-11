Ekspertutval: Risikoutsette og helsepersonell bør få koronavaksine først

innenriks

Utvalet, som er utnemnt av Folkehelseinstituttet (FHI), meiner likevel prioriteringane må avhenge av korleis pandemien ser ut når vaksinen kjem.

Det går fram av ei pressemelding tysdag kveld.

Gamle og sjuke

Ekspertutvalet opererer med fire ulike scenario. Det første teiknar opp ein situasjon der styresmaktene i store trekk har kontroll med smittespreiinga. Då bør risikoutsette, gamle og sjuke stå aller først i køen. Det same gjeld dersom det er smitteutbrot i klyngjer, og når ein berre har delvis kontroll.

Om scenarioet derimot handlar om utbreidd smitte der ein ikkje har kontroll, bør helsearbeidarar vaksinerast først, tilrår utvalet. Deretter kjem risikoutsette og folk i kritiske samfunnsfunksjonar.

Tilrådingane baserer seg både på eit sett med verdiar, som likeverd og velferd, og fem rangerte mål, der redusert risiko for død og alvorleg sjukdom er dei to første.

Likebehandling

– Det viktigaste slik eg ser det, er at det er likeverd og likebehandling, ikkje sosial status, som skal telje. Og det er risiko for død og alvorleg sjukdom som bør vere leiande prinsipp, seier utvalsmedlem Reidun Førde til NRK.

Utvalet tek òg til orde for ei geografisk prioritering sidan smittepresset har vore større i nokre regionar enn i andre.

– Område med høgt smittepress er meir utsette for ei overbelasta helseteneste, smitteverntiltaka er strengast og mest tyngande i slike område, og ein vaksine vil gjere størst nytte for seg der smitten er størst, heiter det i rapporten.

Regjeringa bestemmer

Det er regjeringa som tek den endelege avgjerda om prioritering av vaksinedosane. Dette skal vere klart innan 1. desember.

Til NRK seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet at ho i hovudsak er samd i prioriteringa. Samtidig peikar ho på at helsepersonell blir prioritert under dei vanlege influensavaksinasjonane – for å hindre vidare smitte inn i helsetenesta.

– Sånn sett er dette ei nedprioritering, seier Larsen.