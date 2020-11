Ekspertutval meiner eldre og sjuke bør få koronavaksine først

innenriks

Helsepersonell, regjeringsmedlemmer og andre i samfunnskritiske funksjonar må stille seg i kø, melder NRK.

– Det viktigaste slik eg ser det, er at det er likeverd og likebehandling, ikkje sosial status, som skal telje. Og det er risiko for død og alvorleg sjukdom som bør vere leiande prinsipp, seier utvalsmedlem Reidun Førde til kanalen.

Det er regjeringa som tek den endelege avgjerda om prioritering av vaksinedosane. Dette skal vere klart innan 1. desember.

Til NRK seier leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet at ho i hovudsak er samd i prioriteringa. Samtidig peikar ho på at helsepersonell blir prioritert under dei vanlege influensavaksinasjonane – for å hindre vidare smitte inn i helsetenesta.

– Sånn sett er dette ei nedprioritering, seier Larsen.