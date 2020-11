Færre tek abort under koronapandemien

innenriks

Det har dei siste åra vore ein nedgang i talet på abortar i Noreg, men frå mai til august i år har nedgangen vore spesielt stor, viser førebelse tal frå Folkehelseinstituttets abortregister.

Mellom mai og august i år vart det gjennomførte mellom 811 og 844 abortar i månaden, medan det i same periode i fjor vart gjennomført mellom 947 og 1.092 abortar i månaden.

– Vi veit ikkje om dette betyr at folk har hatt mindre seksuell kontakt, og at det derfor er færre uønskte svangerskap, eller om fleire ønskjer å få barn, seier overlege Mette Løkeland i Abortregisteret.

Løkeland understrekar at abortar kjem inn under akutt helsehjelp, og at abortane dermed ikkje vart ramma av nedstenginga av den ordinære aktiviteten på sjukehusa i mars og april.

