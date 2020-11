innenriks

Det kjem frå i tilrådinga frå FHI tysdag.

FHI går dessutan inn for å innføre innreisekarantene for Södra Savolax sjukvårdsdistrikt i Finland, og dessutan å fjerne unntaket frå innreisekarantene for arbeidsreisande som kjem derfrå. Området har 76,1 smitta per 100.000 innbyggjarar i veke 45 og 46 samla.

For Jämtland er talet 486,3 smitta per 100.000 innbyggjarar i veke 45 og 46 samla og 4,5 prosent del positive blant testa.

Det er regjeringa som seinare i veka avgjer eventuelle endringar.

