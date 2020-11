Fleire har fått koronastøtte – mest til Hanne Kroghs selskap

innenriks

Ordninga skal stimulere til auka aktivitet. For Hanne Krogh Productions gjeld det julekonsertar med Krogh sjølv, operatenor Thomas Ruud, Stein Austrud, Tarjei Nysted og Espen Alexander Husby.

Nest størst tildeling gjennom denne ordninga får JSG Event med over 2,6 millionar kroner. Selskapet skal arrangere ein turné med hypnotisøren Torgrim Holte. Så følgjer Haugesund kino og konserthus KF, som får drygt 2,1 millionar kroner.

Det er tysdag gjord vedtak for til saman 14,7 millionar kroner, opplyser Kulturrådet.

Innan kompensasjonsordninga får SF Noreg rundt 12,5 millionar kroner, som skal gå til kompensasjon for avlyste kinovisningar etter stenging eller delvis stenging av norske kinoar. Også United International Pictures får pengar – drygt 6 millionar kroner – som skal gå til kompensasjon for underleverandørar knytt til kinoframsyningar.

Norsk folkemuseum får drygt 7,7 millionar kroner for å kompensere for reduserte billettinntekter, medan Urbane Totninger får nesten 6,9 millionar kroner. Blant dei andre mottakarane er Allsang på grensen, som får drygt 1,5 millionar kroner for svikta billettinntekter på grunn av pandemien.

Denne gongen er utbetalingane gjennom kompensasjonsordninga 58,5 millionar kroner.

