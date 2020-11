Fleire slit – Bollestad ber om meir mat

innenriks

Sju matsentralar er spreidde utover Noreg. Desse leverer overskotsmat frå produsentar, grossistar og daglegvarebutikkar til ideelle organisasjonar.

Organisasjonane gir maten vidare til vanskelegstilte personar. Og desse har det vorte langt fleire av under koronapandemien: Behovet for mat har auka med 70 prosent, medan matsentralane berre har fått inn 30 prosent meir mat enn tidlegare.

– Eg oppmodar bedrifter som har moglegheit, om å levere meir overskotsmat til matsentralane, seier Bollestad i ei pressemelding.

Ein fersk rapport viser at matsentralane har delt ut meir mat til vanskelegstilte menneske under koronautbrotet, samtidig som auka mengder mat som stod i fare for å bli til matsvinn, har vorte redda.

Mellom anna har matsentralane i Oslo og Bergen samarbeida med lokale kjøkken om å nytte denne maten til ferdigrettar som har vorte distribuert til trengande.

