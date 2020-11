Lyngdals kommunelege meiner smitten kom via Torp

innenriks

– Eg meiner at vi har funne årsaka til smitten, seier kommunelege Henriette Pettersen til Lister24 tysdag morgon.

Ho seier at denne personen landa på flyplassen 28. oktober. Derfrå gjekk turen vidare til Lyngdal.

– Der har smitten gått inn i forsamlinga og lege og ulma. Grunnen til at viruset ikkje har smitta ut raskt i resten av befolkninga, kjem av antakeleg at dette er eit veldig lukka miljø som på fritida oppheld seg med kvarandre, trur ho.

Kort tid etter at viruset kom til Lyngdal, har det parallelt vorte ført vidare til ein fabrikk i Farsund, og antakeleg via fleire ledd til koret i Farsund.

– Derfor er det viktig at nabokommunane til Lyngdal testar breitt og mykje, slik at dropesmitte ikkje igjen lagar utbrot, seier kommunelegen.

Ifølgje Pettersen skal den aktuelle personen ha vorte testa på Torp flyplass like etter framkomst. Prøva skal ha vore positiv. Vedkommande er seinare testa av kommunelegen i Lyngdal.

– Det er stadfesta overfor meg at personen kom til Noreg via Torp. Vedkommande har no reist frå Noreg, seier kommunelegen.

(©NPK)