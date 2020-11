MDG aukar trykket for å få til det grøne skiftet

innenriks

– Vi vil vise korleis vi kan overoppfylle kravet til klimastreikarane om kutt i klimagassane, samtidig som vi skapar jobbar og gjer samfunnet meir rettvist, sa partileiar Une Bastholm då ho tysdag la fram Miljøpartiet Dei Grønes alternative budsjett for neste år saman med førstekandidaten til partiet i Oslo, Lan Marie Berg.

Partiet går hardt til verks mot dei som forureinar mest for å nå måla om 62 prosent kutt i klimagassane innan 2030 målt mot nivået i 1990:

* Olje-og gassnæringa skal strupast med ei rekkje avgifter, nedtrapping av aktivitet og stans i vidare leiteaktivitet.

* Stans i bygging av nye motorvegar og auke i bensin- og dieselprisen på 5 kroner literen for privatpersonar, og dessutan ein kraftig auke i CO2-avgifta.

* Auke ulike miljøavgifter på totalt 19,6 milliardar kroner, inkludert ei flyseteavgift på 500 kroner på reiser mellom dei store byane og auka moms på kjøttvarer.

– Urealistisk utan avgiftshopp

– Vi ryddar opp i regjeringa sitt mislukka klimakuttprosjekt. Dei har politikk for berre 20 prosent kutt fram til 2030. Regjeringa kjem ikkje i mål fordi dei held fram med motorvegutbygging og oljeutvinning, dei er ikkje villige til å bruke dei store pengane på klimatiltak, og dei er ikkje villige til å innføre miljøavgifter som verkar, seier Bastholm.

Ho kallar det heilt urealistisk å nå kuttmåla utan kraftige avgiftsaukar på det som forureinar mest.

Bastholm seier dei høge avgiftsinntektene ikkje er inntekter staten kan rekne med å ha år etter år, fordi ho meiner dei vil føre til åtferdsendringar.

Totalt vil partiet auke skattar og avgifter med 32,5 milliardar kroner, som er meir enn noko anna parti på Stortinget. Bastholm seier avgiftene skal brukast til omstilling, medan skatteauken skal brukast til omfordeling.

Storsatsing på tog

I tillegg til ein tydeleg pisk har partiet òg ei rekkje gulrøter for å motivere privatpersonar og bedrifter til å ta grønare val, inkludert ei storsatsing på fleire og raskare tog og billegare kollektivreiser.

Dei vil òg byggje 1.000 nye hurtigladestasjonar til elbilar over heile landet, og dessutan fjerne moms på elsykkel, gjenbruk, reparasjon, frukt, grønt og økologisk mat.

For å stimulere til grøne jobbar set partiet av 3 milliardar kroner til å støtte verft og reiarlag knytt til oljeindustrien som heller satsar på bygging av miljøvennlege skip og ferjer, og 1 milliard kroner til oppstart av ein havvindindustri.

– Vi vil at dagens oljearbeidarar skal bli klimaheltane på morgondagen, sa Bastholm.

Fell på målingane

Partiet har falle frå 6,8 prosent til 4, 4 prosent på gjennomsnittsmålingane det siste året, men ligg godt over nivået på sist stortingsval i 2017 på 3,2 prosent. Bastholm trur ikkje det er koronakrisa og det at folk no er meir redde for jobben og økonomien enn klimaet som gjer at partiet mistar oppslutning.

– Eg trur det er svingingar som er heilt naturleg i eit mellomvalår, seier Bastholm til NTB.

Bastholm seier ho tvert om trur koronakrisa har flytta oppfatninga til befolkninga om kva som er mogleg å gjennomføre, noko ho meiner er positivt for MDG.

– Eg trur forventninga til ein klimapolitikk som tek leiing og tør å skape endringar i folks kvardag har vorte mykje høgare etter korona, og det trur eg er bra for eit grønt gjennombrot til neste år, seier ho.

(©NPK)