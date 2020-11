Nesten hemmeleg julegranfelling – no er årets Oslo-gran på veg til London

innenriks

Årets juletrefelling gjekk føre seg løyndom. I alle fall nesten.

Berre Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV), den britiske ambassadøren til Noreg, Richard Wood, og tre elevar frå Maridalen skule var til stades – i tillegg til skogarbeidarar og journalistar.

Etter at ordførar, ambassadør og elevar hadde teke i eit tak med saga, låg det 2 tonn tunge treet i bakken – med litt hjelp av skogarbeidarar med motorsag.

All hemmelegheitskremmeriet kjem av at ein ikkje ønskte store folkemengder ved den tradisjonsrike hendinga – på grunn av koronasituasjonen. Vanlegvis samlast fleire skuleklassar, gjester og andre skodelystne når julegrana som skal til London skal fellast.

Ei heilt vanleg gran

Årets julegran er av typen Picea abies, som rett og slett er ei heilt vanleg norsk gran. Før felling raga det rundt 80 år gamle treet 23 meter over bakken.

No startar ferda mot Trafalgar Square. Det blir det 74. treet som Oslos befolkning gir til innbyggjarane i London.

Heilt sidan 1947 har Oslo kommune gitt Londons innbyggjarar eit juletre. Tradisjonen starta som ein takk til innbyggjarane i London for hjelp og støtte under 2. verdskrig.

– Mørk tid i Europas historie

– Tradisjonen kjem frå ei mørk tid i Europas historie, der Noreg og Storbritannia kjempa saman mot tyranni. No kjempar vi saman mot koronaviruset og for internasjonalt samarbeid, sa ambassadør Richard Wood.

– Så juletreet står ikkje berre som eit symbol på vår delte historie, men også på det varige forholdet vårt, og eg er sikker på at Londons befolkning vil setje spesielt stor pris på det akkurat i år, seier Wood.

– Gitt med mykje kjærleik

Oslo-ordførar Marianne Borgen meiner at betydninga til gåva har vorte til noko mykje meir dei 75 åra som har gått sidan slutten av krigen.

– Treet er eit symbol på at vi treng kvarandre og må vere der for kvarandre. No meir enn nokon gong treng vi lyspunkt og ei påminning om at vi står saman. Gåva til Londons innbyggjarar er vald ut og gitt med mykje kjærleik og mykje omtanke. Eg håpar ho blir teke imot som eit symbol på vennskap, håp og fred, seier ordføraren.

(©NPK)