Oslos innbyggjarar har stor tillit til koronainformasjonen frå kommunen

innenriks

Ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion veks delen som har tillit til informasjonen til kommunen. I siste måling svarer 79 prosent at dei har tillit, medan 9 prosent svarer at dei ikkje har det.

Tilliten er no 10 prosentpoeng høgare enn snittet for Oslo under pandemien.

– At Oslos befolkning har ein aukande tillit til våre og dei nasjonale reglane er gledeleg og viktig. Då har eg endå større tru på at vi lykkast. Det er òg ein blomster til alle dei flinke folka som jobbar i heile Oslo kommune med å hindre koronasmitte, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til Vårt Oslo.

Måndag stramma Oslo kommune ytterlegare inn koronatiltaka i hovudstaden. Kommunen innførte raudt nivå på ungdomsskulane og forbyr innandørs fritidsaktivitetar og breiddeidrett for unge etter ein auke i smitten blant ungdom.

2.204 personar har dei siste to vekene fått påvist koronasmitte i Oslo.

