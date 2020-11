innenriks

I september kom pastoren heim frå ein tur til eit europeisk land. Dagen etter møtte han store delar av forsamlinga.

«Han var sammen med et titalls andre personer og gikk tett sammen med noen av dem og pratet. Dette til tross for at han hadde karanteneplikt etter å ha kommet hjem fra utlandet dagen før», heiter det i forelegget VG har fått frå politiet.

Landet mannen reiste frå, vart klassifisert som raudt i august.

