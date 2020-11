Raymond Johansen bekymra for kjøpesentersmitte i Oslo

innenriks

– Viss vi ser at det blir store samlingar på kjøpesenter med ungdom som elles skulle spelt innebandy, så må vi ta det opp med senterleiarar og butikkar som blir drivne på sentera, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Måndag stramma Oslo kommune ytterlegare inn på koronatiltaka.

No er målet å få ned smitten blant tenåringar – gruppa der smitten har auka mest den siste tida. Derfor vart ungdomsskulane sette over i raude smitteverntiltak og fritidsaktivitetar stengt ned.

– Vi har vurdert alle arenaer der vi kan sjå at ungdom frå 13 til 19 år møter kvarandre, og som vi kan kontrollere. Då er det fritidsaktivitetar, idrett, fritidsklubbar og skule. Men viss det er samling av ungdom på kjøpesenter, så har vi ikkje direkte tiltak der i den verktøykassa vi i dag rår over, seier Johansen.

– Har de vurdert å stengje kjøpesentera?

– Nei, men vi har gått inn og sett på alle stader der ungdom møtest. Det finst framleis ting å gjere. Men folk må jo få høve til å handle mat og gå i forretningar, seier byrådsleiaren.

Mindre aktivitet

Han fortel at dei har hatt utfordringar knytt til enkelte kjøpesenter, som dei har følgt opp. Stort sett opplever kommunen at etterlevinga av den såkalla «sosiale nedstenginga» som vart innført førre veke, er god.

– Men ikkje i denne aldersgruppa. For dei fekk mindre innskrenkingar. Og vi har sett at det framleis har vore ein kraftig auke i smitten der.

Det er framleis for tidleg å måle effekten av tiltaka frå førre veke på smittetala i hovudstaden. Men fleire andre indikatorar tyder på at aktiviteten har gått ned etter at tiltaka vart stramma inn.

– Vi har jo mobilitetsdata, der vi ser at mobiliteten er mindre, særleg i sentrum. Det betyr at bruken av kollektivtrafikk har gått kraftig ned. Talet på personar som har heimekontor har gått kraftig opp.

– Hald avstand

Munnbindbruken har òg auka kraftig. Men ikkje overalt.

– Framleis ser vi at munnbindbruken er rundt 60 prosent på enkelte kjøpesenter, medan den andre stader er 95 prosent, seier Johansen.

Han minner om at det viktigaste framleis er å halde avstand.

– Er du på stader der det er trongt, på eit kjøpesenter, på T-banen eller andre stader, så må du sørgje for å halde avstand. Det er dropesmitte, og det er avstand som er det absolutt viktigaste. Det er sånn vi tenkjer heile tida, seier han.

Og legg til:

– Vi greidde dette i mars, og vi kan greie det igjen.

Dei siste tala frå Oslo, som kom tysdag, viser at det er registrert 198 nye smitta det siste døgnet. Snittet den siste veka er 170 smitta per dag.

