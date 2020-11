Sirkusdirektør Arild Arnardo er død

innenriks

Det opplyser familien i ei pressemelding til NTB.

Arnardo døydde med sine næraste rundt seg.

Arild Arnardo var sju år gammal då faren, Arne, i 1949 starta Cirkus Arnardo, og i 1987 tok han og kona Bjørg over drifta av Noregs eldste sirkus.

Arild og Bjørg Arnardo har stått saman om drifta av Cirkus Arnardo. Saman vart dei tildelte Kongens fortenestmedalje 16. mars 2015, med etterfølgjande audiens hos kongen og dronninga på Slottet.

Arild Arnardo lèt etter seg seg kona Bjørg, deira to barn Are og Helen og to barnebarn.

I dag er det sonen Are som er direktør for Cirkus Arnardo.