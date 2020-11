To nye koronadødsfall ved sjukeheim i Lier

innenriks

– Kondolansane mine går til dei pårørande, seier ordførar Gunn Cecilie Ringdal i Lier i ei pressemelding

Det var Lierposten som først omtalte dødsfalla.

Med dei to nye dødsfalla har i alt fire bebuarar med koronavirus døydd den siste tida. Tidlegare denne månaden døydde to andre bebuarar ved sjukeheimen.

I alt har Lier no 226 stadfesta smittetilfelle sidan starten av mars, og fem personar i kommunen har døydd med koronaviruset.

Ringdal seier til VG at dei meiner situasjonen ved Liertun no er under kontroll etter utbrotet.

– No opplever vi at vi har kontroll på denne sjukeheimen, takka vere ein enorm innsats frå dei tilsette der og frå leiarane våre. Sjukeheimen har dessverre vore veldig hardt ramma av utbrotet, seier ho.

(©NPK)