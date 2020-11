13.000 hotellrom står tomme i Oslo kvar natt – mange hotell stengde

innenriks

Over 13.000 hotellrom i Oslo står no tomme kvar einaste natt, skriv Dagens Næringsliv.

Begge kjedene førebur ytterlegare nedstengingar i fleire byar etter katastrofal gjestesvikt. I oktober heldt belegget seg i overkant av 20 prosent i Oslo. Men den siste veka, frå 9. til 16. november, stod i gjennomsnitt 86 prosent av alle tilgjengelege rom i hovudstaden tomme. I Bergen fall belegget til 17 prosent.

– Det er rett og slett vanvettig låge tal vi ser no for hotella i dei fleste byane, og det har verkeleg igjen nådd botnen denne veka mange stader, seier hotellrådgivar Peter Wiederstrøm til DN.

– Det er fullstendig katastrofe. Enkelte byar har no ei losjiinntekt per tilgjengelege rom på berre rundt 100 kroner natta, seier han.

Han trur mange hotell no vil bli nøydde til å stengje dørene. Til samanlikning var inntekta per rom den same veka i fjor på over 800 kroner natta i Oslo.

(©NPK)