594 nye koronasmitta registrert siste døgn

Det er 46 fleire enn dagen før, og 32 fleire enn natt til onsdag for ei veke sidan, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS). Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.599 nye smittetilfelle i Noreg.

139 koronapasientar var tysdag innlagde på sjukehus. Det er fire fleire enn måndag. Vel 2 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet.

Til saman er 299 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, ifølgje førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19 er ikkje alltid mogleg å slå fast. Vel halvparten, 53 prosent, av dei døde er menn, og folk i 80-åra utgjer den største gruppa.

